Движение по трассе М-4 «Дон» частично закрыли из-за непогоды

Проезд грузовиков и автобусов по одному из участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области закрыли из-за сложных погодных условий. Об этом сообщили в Telegram-канале государственной компании «Автодор».

Речь идёт об участке магистрали от Каменска-Шахтинского до Шахт, от 930 до 1024 км. Для объезда организован маршрут М-4 961 км — Зверево — Гуково — Новошахтинск — М-4 1001 км. Отмечается, что для водителей развернули пункты обогрева на 939-м, 983-м и 994-м км трассы.

Как пишет «КП Ростов», ограничения ввели из-за мощного снегопада, который обрушился на Ростовскую область 8 января. Также усилился ветер. Отмечается, что непогода привела к нескольким ДТП на дорогах региона.

До этого сообщалось об аварии под Великим Новгородом, где столкнулись сразу 30 машин, и не обошлось без пострадавших.

Ранее в Ставрополье маршрутка врезалась в грузовик.