Около 50 автомобилей столкнулись на трассе в Новгородской области 

Почти 50 автомобилей столкнулись друг с другом в Новгородской области на трассе М-11, погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

«На М-11 «Нева» (в Новгородском районе. — «Газета.Ru») произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие», — сообщил Никитин.

По его словам, региональные службы оказывают необходимую помощь. На данный момент на месте крупного ДТП развернут пункт обогрева.

Ранее сообщалось, что на новгородском участке скоростной магистрали М-11 «Нева» в 14:45 столкнулись около 30 автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие, также известно о четырех летальных случаях. Среди тех, кого не смогли спасти врачи, есть несовершеннолетний.

На месте происшествия уже работают следователи, полицейские и спасатели. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Параллельно было перекрыто движение в сторону Москвы и организован объезд на 545 км с выездом на автодорогу М-10.

Ранее в Калининградской области шесть машин столкнулись на трассе.