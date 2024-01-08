Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Около 50 автомобилей столкнулись на трассе в Новгородской области 

Почти 50 автомобилей столкнулись на трассе М-11 в Новгородской области 

Почти 50 автомобилей столкнулись друг с другом в Новгородской области на трассе М-11, погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

«На М-11 «Нева» (в Новгородском районе. — «Газета.Ru») произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие», — сообщил Никитин.

По его словам, региональные службы оказывают необходимую помощь. На данный момент на месте крупного ДТП развернут пункт обогрева.

Ранее сообщалось, что на новгородском участке скоростной магистрали М-11 «Нева» в 14:45 столкнулись около 30 автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие, также известно о четырех летальных случаях. Среди тех, кого не смогли спасти врачи, есть несовершеннолетний.

На месте происшествия уже работают следователи, полицейские и спасатели. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Параллельно было перекрыто движение в сторону Москвы и организован объезд на 545 км с выездом на автодорогу М-10.

Ранее в Калининградской области шесть машин столкнулись на трассе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами