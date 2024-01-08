При взрыве на железной дороге в Нижнем Тагиле никто не пострадал

В результате взрыва на железной дороге в Нижнем Тагиле никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

«Устанавливаем обстоятельства произошедшего. Организованы проверочные мероприятия. Предварительно, никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура тоже», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили взрыв на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле. По данным канала, взрывное устройство сработало на цистерне, которую транспортировали с нефтебазы у станции Сан-Донато. Звук взрыва услышали охранники, охранявшие неподалеку вагоны с металлом. Они и нашли поврежденную цистерну, а также обнаружили на соседнем контейнере еще одну бомбу.

До этого ФСБ задержала диверсанта, причастного к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в ноябре и декабре прошлого года в Дагестане. В заявлении указано, что мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. По информации службы безопасности, представители Киева завербовали россиянина посредством социальных сетей.

Ранее в Ярославле диверсанты попытались устроить пожар на трансформаторной подстанции.