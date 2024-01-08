Женщина искусала людей до крови из-за парковочного места

В Сосновке женщина искусала людей, припарковавших автомобиль на месте, которое она назвала своим. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле одного из домов на Пионерской улице. Семья припарковала автомобиль на свободном месте и направилась в гости.

Через некоторое время семья вышла из гостей и увидела, что их машине перегородил выезд автомобиль Mazda. Отмечается, что рядом было другое свободное парковочное место.

После этого на улицу вышла владелица перегородившей выезд машины и вступила в словесную перепалку с членами семьи. Женщина заявила, что это ее парковочное место. В результате конфликта она покусала припарковавших свой транспорт возле дома людей до крови.

Ранее в Москве пешеход с кулаками напал на припаркованные автомобили.