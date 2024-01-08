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На железной дороге в Нижнем Тагиле произошел взрыв

112: в Нижнем Тагиле произошел взрыв на ж/д путях, территорию оцепили

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Depositphotos

Неизвестные устроили взрыв на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По данным канала, взрывное устройство сработало на цистерне, которую транспортировали с нефтебазы у станции Сан-Донато. Звук взрыва услышали охранники, охранявшие неподалеку вагоны с металлом. Они и нашли поврежденную цистерну, а также обнаружили на соседнем контейнере еще одну бомбу.

Уточняется, что на место происшествия уже выехали саперы, а территория была оцеплена. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого ФСБ задержала диверсанта, причастного к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в ноябре и декабре прошлого года в Дагестане. В заявлении указано, что мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. По информации службы безопасности, представители Киева завербовали россиянина посредством социальных сетей.

Ранее в Ярославле диверсанты попытались устроить пожар на трансформаторной подстанции.

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