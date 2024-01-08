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Тюменских врачей, оставивших ребенка с температурой без присмотра, обвинили в халатности

В Тюмени оставивших больного ребенка без присмотра врачей обвинили в халатности

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Shutterstock

В Тюмени родители больного ребенка, которого в больнице оставили без присмотра, обвинили медиков в халатности. Об этом сообщает «Наш Город».

По информации издания, мальчик с температурой 38,5 градусов попал в городскую инфекционную больницу 5 января. Там его поместили в палату и поставили капельницу. После этого ребенок уснул.

Позже мальчик проснулся и отправил родителям сообщение, что плохо себя чувствует, но на посту никого нет. Он заснял пустые коридоры и помещения отделения на видео. В течение еще двух часов к ребенку с высокой температурой никто не подходил.

До этого медработники уронили жительницу Сахалина с носилок у дверей больницы. Сообщается, что пострадавшая не была пристегнута к носилкам.

Ранее в Приморье ребенок провалился в открытый колодец с горячей водой.

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