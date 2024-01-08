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Северная Газа рискует остаться полностью без лекарств

В ВОЗ заявили, что больше не могут поставлять лекарства на север сектора Газа

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Mohammed Salem/Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что больше не могут поставлять лекарства на север сектора Газа. Об этом сообщается в пресс-релизе организации в социальных сетях.

«ВОЗ отменила запланированную миссию в больницу «Аль-Ауда» и центральную аптеку на севере Газы в четвертый раз с 26 декабря [2023 года], поскольку мы не получили гарантий безопасности. В ходе миссии мы намеревались доставить срочно необходимые медикаменты для пяти больниц на севере», — указано в пресс-релизе.

Причиной отказа от миссии стали постоянные массированные бомбардировки этого района Газы со стороны израильской авиации. По данным ВОЗ, на севере Газы ощущается постоянная нехватка персонала в больницах — врачи и другие медработники покинули территорию после приказа об эвакуации.

До этого начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения израильских войск на Западном берегу реки Иордан заявил, что военная операция страны в секторе Газа растянется на весь 2024 год.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» вступление «Хезболлы» в войну.

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