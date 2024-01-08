В российском городе пожарные не смогли проехать к месту возгорания из-за снега

В Екатеринбурге пожарные не смогли проехать к месту возгорания из-за сугроба. Об этом сообщает E1.RU.

По информации издания, инцидент произошел 7 января в микрорайоне Светлый. Пожарная машина не смогла проехать на вызов из-за нечищеных дорог и автомобилей, которыми был заставлен двор.

«Пожарная сигнализация не сработала. Жители вызвали спасателей. Приехали четыре пожарных машины. Первая машина застряла у дома и не смогла подъехать к подъезду, остальные даже не могли подъехать», — рассказал один из жителей микрорайона, передает E1.RU.

Застрявшую спецтехнику пришлось толкать жильцам. Позже очевидцы сообщили, что возгорания не было — у одного из соседей подгорела еда на плите.

Ранее в Екатеринбурге загорелся ресторан на площади 300 квадратных метров.