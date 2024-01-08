Москвичам рассказали о погоде на 8 января

Переменная облачность и до -17°C ожидаются в Москве в понедельник, 8 января. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Ожидается, что давление в столице и Подмосковье будет сохраняться на уровне 756 мм ртутного столба. В столице днем 8 января ожидается температура в диапазоне -17...-19℃, а ночью на 9 января — до -17 ℃. При этом в Московской области дневная температура может опускаться до -20℃, а ночная — до -20...-23℃. Скорость западного ветра составит 3-8 м/с. На дорогах синоптики предсказывают гололедицу.

При этом ночью на 9 января ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег, а днем 9 января — переменная облачность и почти полное отсутствие осадков.

До этого МЧС предупредило об аномальных холодах в Москве с 6 по 8 января — на 7-15℃ ниже климатической нормы.

Ведомство порекомендовало не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы, а при использовании электрообогревателей не перегружать электрические сети. Кроме того, приборы призвали не оставлять без присмотра.

Ранее высота снежного покрова в Москве выросла на 8 см за ночь.