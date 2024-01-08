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В России сократилось число посещающих храмы на Рождество

МВД: рождественские службы в российских храмах посетили 1,4 млн человек

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Виталий Аньков/РИА Новости

В православные храмы в России 7 января на рождественские службы пришли более 1,4 млн человек. Об этом сообщает спикер МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В торжествах в шести тысячах населенных пунктов России приняли участие более 1,4 млн человек. <..> В новых субъектах Российской Федерации проведено в 72 населенных пунктах 167 мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова, в которых приняло участие более 12,7 тысяч человек», — сообщила она.

Согласно ранее опубликованным данным на сайте МВД, в 2023 году на Рождество в православные храмы пришли более 1,3 млн человек. При этом информация за 2022 и 2021 годы не опубликована.

По данным агентства «Интерфакс» со ссылкой на МВД, в 2020 году на Рождество в храмы пришли 2,3 млн человек, а в 2019 году — более 2,6 млн. Таким образом, за пять лет численность посетителей рождественских служб в российских храмах сократилась почти в два раза.

В конце декабря РПЦ создала новую епархию на подконтрольных РФ частях Херсонской области.

Ранее учредитель «Мутабора» Данилов подарил московскому храму мощи Николая Чудотворца.

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