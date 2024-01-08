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В России собралась очередь из автомобилей в сторону Польши

На КПП в Калининградской области собралась очередь из машин в сторону Польши

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Lehtikuva/Reuters

На КПП в Калининградской области собралась очередь из автомобилей в сторону Польши. Об этом сообщает Telegram-канал МВД 39.

По информации источника, легковые автомобили скопились у пункта пропуска Мамоново – Гжехотки. Отмечается, что полиция проводит беседы с водителями, обстановка спокойная.

28 декабря на границе Российской Федерации и Грузии образовались огромные заторы в связи с погодными условиями и закрытием контрольно-пропускного пункта.

23 декабря на польско-российской границе образовалась крупная пробка из автомобилей с иностранными номерами.

В ноябре сообщалось, что очередь грузовиков на границе Калининградской области и Литвы продолжает расти, за сутки литовские таможенники приняли всего 52 грузовика.

Ранее сообщалось, что водители, въехавшие в ЕС из России, могут поменять номерные знаки.

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