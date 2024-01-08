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В Раде выразили надежду, что киевляне «когда-то поумнеют»

Депутат Рады Кучеренко посоветовал киевлянам поумнеть после прорыва канализации

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Global Look Press

Киевляне, возможно, «когда-нибудь поумнеют». Такое заявление на своей странице в соцсетях сделал депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, комментируя прорыв канализации в украинской столице.

«Когда-то киевляне, возможно, поумнеют. Дожить бы», — написал Кучеренко, прикрепив к записи фотографию с затопленной улицей.

Происшествие произошло в ночь на 8 января в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе украинской столицы. На видео, которое опубликовало «Зеркало недели», запечатлена затопленная проезжая часть и тротуары. Позже появилось еще одно видео, на котором коммунальщики убирают последствия аварии, и видно замерзшую дорогу.

При этом в Киевской городской военной администрации заявили, что авария произошла не в канализации, а в системе водопровода, пишет канал, отмечая, что без воды временно остались жители двух домов.

7 января директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил о возможных отключениях электроэнергии на Украине в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов.

Ранее на Украине сообщили о дефиците бюджета минобороны в несколько миллиардов долларов.

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