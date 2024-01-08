Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили ввести обязательную сдачу норм ГТО в школах

Депутат Колунов призвал сделать обязательной сдачу норм ГТО в школах РФ

close
100%
Shutterstock

Депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов предложил ввести в российских школах обязательную сдачу нормативов ГТО. С соответствующим предложением парламентарий обратился к министру просвещения страны Сергею Кравцову, передает РИА Новости.

Как отметил законодатель, в образовательные программы по физической культуре необходимо включить пункт об обязательной сдаче нормативов ГТО. При этом, по словам Колунова, исключение должно быть сделано только для учеников с противопоказаниями к занятиям спортом по состоянию здоровья.

«Прошу поддержать данную инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в письме, которое депутат направил министру просвещения.

Также законодатель обратил внимание, что в прошлом комплекс ГТО считался нормативной основой для эффективного физического воспитания детей. Речь идет о следовании соответствующим рекомендациям во времена Советского Союза, уточнил он.

В начале декабря 85-летняя учительница из Ейска успешно сдала нормы ГТО, получив золотой знак отличия. По информации Telegram-канала Kub Mash, преподаватель — единственная среди своих сверстников, кому удалось добиться такого результата.

Ранее восьмилетний школьник отжался более 500 раз, выполняя нормы ГТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами