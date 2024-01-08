В Госдуме предложили ввести обязательную сдачу норм ГТО в школах

Депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов предложил ввести в российских школах обязательную сдачу нормативов ГТО. С соответствующим предложением парламентарий обратился к министру просвещения страны Сергею Кравцову, передает РИА Новости.

Как отметил законодатель, в образовательные программы по физической культуре необходимо включить пункт об обязательной сдаче нормативов ГТО. При этом, по словам Колунова, исключение должно быть сделано только для учеников с противопоказаниями к занятиям спортом по состоянию здоровья.

«Прошу поддержать данную инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в письме, которое депутат направил министру просвещения.

Также законодатель обратил внимание, что в прошлом комплекс ГТО считался нормативной основой для эффективного физического воспитания детей. Речь идет о следовании соответствующим рекомендациям во времена Советского Союза, уточнил он.

В начале декабря 85-летняя учительница из Ейска успешно сдала нормы ГТО, получив золотой знак отличия. По информации Telegram-канала Kub Mash, преподаватель — единственная среди своих сверстников, кому удалось добиться такого результата.

Ранее восьмилетний школьник отжался более 500 раз, выполняя нормы ГТО.