В Киеве ликвидируют последствия повреждения водопровода

В Киеве произошел масштабный прорыв канализации, последствия аварии в настоящее время ликвидируют коммунальщики. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели».

Происшествие произошло в ночь на 8 января в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе украинской столицы. На видео, которое опубликовало «Зеркало недели», запечатлена затопленная проезжая часть и тротуары. Позже появилось еще одно видео, на котором коммунальщики убирают последствия аварии, и видно замерзшую дорогу.

При этом в Киевской городской военной администрации заявили, что авария произошла не в канализации, а в системе водопровода, пишет канал, отмечая, что без воды временно остались жители двух домов.

Аварийная бригада перекрыла воду и локализовала утечку, на месте работают специалисты «Киевавтодора», чтобы ликвидировать подтопление и загрязнение проезжей части и дать возможность аварийной бригаде приступить к ремонту, отмечает издание.

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