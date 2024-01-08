В ВОЗ назвали контролируемой ситуацию с микоплазменной инфекцией в России

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ситуация с распространением микоплазменной пневмонии в РФ находится под контролем, сообщает ТАСС.

По ее словам, Роспотребнадзор и национальный институт гриппа в Санкт-Петербурге не фиксируют в стране какого-то значительного роста этой инфекции.

Вуйнович отметила, что микоплазменная инфекция опасна, в первую очередь, для детей и уязвимых категорий, но она не является новой угрозой. Микоплазма давно знакома медикам.

Из-за пандемии коронавируса во всем мире усилился надзор над респираторными заболеваниями, подчеркнула Вуйнович. Поэтому всегда делается анализ того, что вызывает пневмонию. За последние несколько месяцев в Китае, а затем в Европе и на других континентах, увеличилось число детей с пневмонией. Одним из вызывающих пневмонию патогенов является микоплазма, которая усилилась в этом году.

Однако, подчеркнула Вуйнович, в настоящий момент микоплазменная инфекция не вызывает особой тревоги в России. Ситуация находится под надзором национальной системы здравоохранения России, которая обменивается информацией с ВОЗ.

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