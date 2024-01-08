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Пожар произошел в ангаре на юго-востоке Петербурга

МЧС: ангар горит на площади 4000 квадратных метров в Невском районе Петербурга

Огонь охватил ангар, расположенный на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале главного управления МЧС РФ по городу.

Как указано в заявлении, первые сообщения о пожаре начали поступать в ночь на 8 января около 00:00 мск. По данным ведомства, в настоящее время в ангаре происходит горение семи секций.

«В металлическом ангаре размером 70х80 метров происходит горение <...> на общей площади четыре тыс. квадратных метров», — говорится в публикации.

Также в министерстве подчеркнули, что к текущему моменту никаких сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара в Невском районе привлечены 43 человека личного состава и 10 единиц специальной техники, при этом ведомство распорядилось нарастить задействованные в тушении огня силы.

7 января в Ростове-на-Дону загорелось здание цирка. Строение находится на проспекте Буденновском, однако другие подробности о ситуации на месте пожара не уточнялись.

В тот же день в кинотеатре «Украина», расположенном в Керчи, произошло возгорание. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров, а причиной пожара стало короткое замыкание.

Ранее в центре Москвы загорелось здание гостиницы.

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