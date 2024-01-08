В ДНР при обстреле со стороны украинских войск пострадала пенсионерка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Старомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего ранения получила одна мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Как он отметил, украинские солдаты сбросили на населенный пункт взрывоопасный предмет. При этом для атаки бойцы ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«В результате сброса взрывоопасного предмета <...> в поселок городского типа Старомихайловка получила ранение женщина 1948 года рождения», — говорится в публикации.

Согласно данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), 7 января украинские войска дважды атаковали упомянутый населенный пункт. В первый раз бойцы ВСУ сбросили взрывоопасный предмет в 13:10, а затем повторили данное действие в 16:45.

В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские солдаты обстреляли село Козино в Рыльском районе. Как рассказал глава региона, в результате атаки в населенном пункте произошло частичное отключение света.

Ранее одна из больниц в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ.