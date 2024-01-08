Квартира загорелась в доме на севере Москвы

В доме на севере Москвы произошло возгорание, один человек спасен, еще 11 жильцов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

Квартира на третьем этаже пятиэтажного дома загорелась в Северном административном округе столицы.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших нет.

Источник агентства в экстренных службах заявил, что тушение пожара осложняется тем, что квартира сильно захламлена. Он добавил, что огонь частично ушел по перекрытиям. Тушение пожара продолжается.

Рано утром 7 января сообщалось, что пожар произошел в гостинице Holiday Tagansky в центре Москвы. Пожарные спасли двух человек, еще 364 были эвакуированы из здания.

До этого сообщалось, что пожар произошел в гостинице Kamarooms Business Hotel & SPA в Набережных Челнах.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.