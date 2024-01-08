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СК возбудил новое уголовное дело из-за слежки за военкором Коцем

Mk.ru: СК возбудил новое дело из-за слежки за военкором Александром Коцем

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело из-за слежки за военкором Александром Коцем. Об этом сообщает mk.ru.

Новое уголовное дело было возбуждено еще 27 декабря.

По информации издания, спецслужбы предоставили следователям материалы, которые, как пишет издание, указывают на то, что помимо Леонида Гутарова, который ранее признался в слежке за военкором, за домом Коца следили еще как минимум два человека.

По данным mk.ru, данный факт удалось установить «благодаря современным техническим возможностям». В настоящее время правоохранители ведут поиски еще двух возможных сталкеров.

26 декабря сообщалось, что обвиняемого в слежке за Александром Коцем 28-летнего Леонида Гутарова признали виновным и приговорили к году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Следствие установило, что Гутаров вместе с соучастником незаконно собирали данные о частной жизни Коца для их передачи и распространения.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.

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