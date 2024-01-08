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Полиция ведет поиски пропавшего в Подмосковье рэпера

Полиция ведет поиски пропавшего в Видном рэпера Sir-J Сергея Булавинцева

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lizaalert.org

Полиция ведет поиски рэпера Sir-J Сергея Булавинцева, который пропал в городе Видное Московской области в ночь на 30 декабря. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как рассказали агентству в правоохранительных органах, в ночь на 30 декабря 50-летний Булавинцев выехал на электричке из Видного в неизвестном направлении и до сих пор не вышел на связь.

В полиции отметили, что в ночь на 30 декабря в доме рэпера произошел пожар.

О пропаже Булавинцева 7 января сообщили поисковый отряд «ЛизаАлерт» и Telegram-канал Baza. Последний раз его видели одетым в светло-серые брюки с карманами и черную толстовку.

Sir-J называют «рэп-ветераном». Он начал записывать рэп в начале 90-х. Булавинцев состоял в группах Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Community и продюсировал треки Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие». В 2022 году Лигалайз объявил о возвращении группы D.O.B. вместе с Булавинцевым. В том же году рэперы представили макси-сингл «Бесконечно, Татуировки-шрамы», а также анонсировали новый альбом «Аборигены фанка».

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