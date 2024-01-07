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Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух «Тойот» на трассе

В Новосибирской области четыре человека погибли при лобовом ДТП

В Главном управлении министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области заявили, что в Новосибирской области четыре человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей марки «Тойота». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что авария произошла на участке автотрассы Р-254 «Иртыш». По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Один из пострадавших — ребенок, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В ведомстве подчеркнули, что подробности ДТП устанавливаются, а на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

До этого стало известно, что в Чувашии произошло ДТП с участием автобуса. Транспортное средство следовало из Нижнего Тагила в Тольятти, но в дороге съехало в кювет, перевернулось и воспламенилось.

Медики оперативно прибыли на место инцидента. В ДТП пострадали более 30 человек, 14 из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии, двоим медики помочь не смогли.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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