Патриарх Кирилл встретился с мальчиком, перенесшим 16 операций

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом Рождественской елки в храме Христа Спасителя встретился с 11-летним Лукой Стукалиным, который из-за проблем с позвоночником до шести лет не мог ходить и перенес 16 операций. Об этом сообщает ТАСС.

Мальчик ранее написал письмо патриарху, в котором рассказал о себе, Кирилл после этого пригласил Луку и его родителей на Патриаршую рождественскую елку в храм Христа Спасителя.

Отец мальчика священник Иоанн Стукалин рассказал патриарху, что его сын перенес 16 операций под общим наркозом и до шести лет не ходил.

Патриарх благословил мальчика и вручил ему подарок.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что РФ не стоит отталкивать уехавших из страны и ругавших ее людей, если они осознали свою ошибку. По мнению священнослужителя, среди эмигрантов есть «вполне достойные люди», которые уехали по ошибке либо из страха, либо в поисках комфорта, но были «посрамлены на этом пути».

Ранее патриарх выразил соболезнования в связи со взрывами в иранском Кермане.