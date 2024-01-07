В Швеции оценили уровень террористической угрозы

Полиция безопасности Швеции сообщила о том, что уровень террористической угрозы в стране должен оставаться на прежнем уровне — четыре по пятибалльной шкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Отмечается, что такой уровень угрозы сохраняется из-за развития событий в стране и мире, которое «затрагивает как воинствующих экстремистов, так и угрожающую безопасности деятельность иностранных держав».

Уточняется, что этому поспособствовал образ Швеции как страны, враждебной исламу.

«Швеция по-прежнему рассматривается как приоритетная цель», — заявила глава полиции безопасности Шарлотта фон Эссен.

7 января министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что помощь Украине будет основной задачей страны в области внешней политики. По его словам, поддержка Украины является «главной возможностью ограничить варианты действий России». Он также подчеркнул, что Швеция внутри ЕС настаивает на усилении санкций в отношении России.

Ранее стало известно, кто примет решение по членству Швеции в НАТО.