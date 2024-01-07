У трассы в Ростовской области найден мертвым журналист

Журналиста портала «Рабкор» и внештатного автора «Ленты.ру» Александра Рыбина нашли мертвым около трассы в районе города Шахты в Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рабкора» со ссылкой на мать и друга Рыбина.

«Причина смерти на данный момент устанавливается», — говорится в сообщении.

Как пишет «Рабкор», 30 декабря Рыбин выходил на связь во время стрима из Мариуполя.

Как уточняет «Лента.ру», Рыбин долгое время был ее внештатным автором. В интересы журналиста входили события на Ближнем Востоке и в Африке, а также путешествия.

12 декабря сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре признал социолога, журналиста главного редактора портала «Рабкор» Бориса Кагарлицкого виновным в оправдании терроризма. Его приговорили к штрафу в 600 тыс. руб. и освободили в зале суда.

Ранее прокуратура обжаловала штраф Кагарлицкому.