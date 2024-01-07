Глава ЛДПР Леонид Слуцкий посетил швейбат «Шьем для наших»

Делегация ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким провела встречи с местными жителями, общественниками и представителями движения «Шьем для наших» в городе Энгельс, сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что партия с начала проведения СВО взяла под опеку объединения женщин-активисток, которые шьют одежду для нужд фронта. В Саратовской области представители регионального отделения ЛДПР помогают швейбату на постоянной основе всем необходимым: коробками для изделий, продуктами для сухих суповых наборов, материалами для шитья и плетения сетей, а также оказывают финансовую помощь.

«Обычные девочки с обычными руками, а тысячи и тысячи изделий идут на фронт. Это и есть настоящий патриотизм, подвижничество», — подчеркнул Слуцкий.

Как уточнили в ЛДПР, энгельсский швейный батальон состоит из 35 женщин-активисток. Они шьют для участников СВО нательное и термобелье, вяжут теплые вещи, а также плетут маскировочные сети. Общий состав движения «Шьем для наших» в Энгельсе насчитывает более 100 человек.

Одна из активисток движения Наталья Камилова рассказала главе партии, что каждый из общественников помогает в меру своих возможностей и материально, и изготавливая необходимые для СВО вещи, например, блиндажные свечи. Отмечается, что 18 августа 2023 года в Москве Камилова была лично награждена председателем ЛДПР медалью «За помощь специальной военной операции».

«С июля 2022 года начали помогать участникам СВО. Сначала это было несколько человек, сейчас уже больше 200 городов и сел по всей стране. Основная деятельность сосредоточена на плетении маскировочных сетей, шитье и вязании разных изделий для фронта, госпиталей», — рассказала она.

Напомним, швейбат «Шьем для наших» в Энгельсе был открыт и работает при поддержке ЛДПР. Его участники примут участие в форуме содействия специальной военной операции «Плечом к плечу» в Москве 13 января.