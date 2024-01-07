Посольство подтвердило гибель россиянина в ДТП на Шри-Ланке

Посольство России в Шри-Ланке подтвердило информацию о гибели гражданина РФ в результате ДТП 5 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом диппредставительства в Шри-Ланке Германа Федорова.

«5 января около 21:00 (18:30 мск) произошло ДТП с участием автобуса, в котором находилась группа туристов из России. Автобус столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, еще нескольким россиянам была оказана медпомощь», — рассказал Федоров.

Федоров отметил, что российское посольство оказывает помощь родственникам погибшего. По его словам, остальные пострадавшие россияне были отпущены из больницы после того, как им оказали первую помощь.

6 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге конфликт таксиста и пассажира закончился аварией.

4 января в Калининградской области произошло массовое ДТП.

В этот же день несколько автомобилей столкнулись на МКАД.

Ранее в Чувашии более 30 человек пострадали в ДТП с загоревшимся автобусом.