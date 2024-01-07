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Кириенко и Пасечник передали госпиталю в ЛНР аппарат ультразвуковой диагностики

Кириенко и Пасечник поздравили с Рождеством участников СВО в луганском госпитале

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Телеграм-канал «Леонид Пасечник»

Глава Луганской народной республики вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко поздравили с Рождеством участников специальной военной операции (СВО), которые находятся на лечении в регионе. Об этом глава ЛНР написал в своем Telegram-канале.

«Нашим защитникам важно чувствовать поддержку и внимание, особенно в праздничный день. Мы еще раз убедились, что для восстановления здоровья наших военных делается все необходимое. После осмотра лечебных палат, рентгеновского и УЗИ кабинетов передали госпиталю новый портативный аппарат для ультразвуковой диагностики», — написал Пасечник.

По его словам, аппарат поможет медикам быстрее и качественнее оказывать помощь пациентам. При этом он отметил работу медицинских работников госпиталя.

«В госпитале работают не только луганские врачи, вместе с ними наших военных поднимают на ноги специалисты из других регионов России. От души поблагодарили медработников, которые не жалеют сил и времени для того, чтобы раненые ребята как можно быстрее восстановили здоровье», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что Кириенко и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин встретили Рождество в одном из храмов республики совместно с жителями региона.

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