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В Керчи произошел пожар в кинотеатре

В кинотеатре «Украина» в Керчи произошел пожар из-за короткого замыкания

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Depositphotos

В ночь на 7 января в кинотеатре «Украина» в Керчи произошел пожар. Об этом сообщает «Керчь.ФМ».

По данным источника, возгорание произошло на первом этаже. Причиной пожара стало короткое замыкание. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Все киносеансы отменены. Сотрудники кинотеатра выносят все сгоревшее из здания.

7 января пожар произошел в гостинице в центре Москвы.

6 января в Москве произошел пожар в «доме-корабле» на Большой Тульской улице рядом с метро Тульская.

В этот же день пожар случился на складе в подмосковной деревне Серково на площади почти 1 300 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Сочи загорелся склад.

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