Россиянка, у которой сектанты украли кошку и увезли на Бали, обратится в полицию

Россиянка Дарьяна Можаева рассказала «Газете.Ru», что подаст заявление в полицию на сектантов, похитивших ее кошку «для спасения мира от ядерного взрыва 15 января». По словам Дарьяны, подруга, которая помогла выкрасть питомца и отвезти его на Бали для ритуала, присылает ей угрозы.

«Подруга на связи. Угрожает, что, если мои друзья и я продолжим им писать, мы не увидим кошку никогда. План [по вызволению кошки] у меня есть, но я пока что не могу о нем рассказать. Потому что до них может дойти информация и план провалится», — сказала Дарьяна.

Девушка заявляет, что ее питомца перед похищением и возведением в «культ спасителя мира» кормили галлюциногенными грибами. Их она нашла в корме для кошки.

«Буду подавать на них заявление, когда вернусь в Москву. Задаю им вопросы про 15 января, они отвечают мне, что взрыв будет и я приползу извиняться, если спасусь», — пояснила Дарьяна.

Ранее девушка на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что за ее кошкой присматривала подруга, которая «сошла с ума» и попала в секту. С ее помощью 31 декабря питомца украли и увезли на Бали. По словам Дарьяны, это сделали люди, которые верят, что питомец «имеет предназначение и спасет мир от ядерного взрыва, который будет 15 января».

Ранее блогер Айза в своем Instagram сообщила, что так и не нашла свою кошку Юки, которая пропала с виллы в Таиланде.