Во Владивостоке за неделю нашли две гранаты

Жители Владивостока сообщили, что нашли «растяжку» с гранатой на Русском острове, сообщает VL.ru в Telegram-канале.

«Находится по дороге, где 12 форт, будьте внимательны, кто гуляет и ходит в тех местах», — говорится в сообщении.

По данным канала, снаряд обнаружили 6 января. Местные жители проезжали мимо и увидели снаряд на дороге. Авторы ролика предполагают, что повесили гранату игроки в страйкбол, но проверять это не стали.

2 января произошел похожий инцидент. Похожий на гранату подозрительный предмет обнаружили в районе улицы Алеутской, 28. Место оцепили и вызвали взрывотехников, которые установили, что граната страйкбольная. При этом происшествие привело к большим заторам в центре.

7 января в помещении кальянной в подмосковном Домодедово взорвалась граната. По последним данным, в результате взрыва гранаты травмы получили четыре человека.

Ранее россиянин серьезно пострадал в результате взрыва петарды.