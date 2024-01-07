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В Петербурге ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии после катания на ватрушке

В Петербурге ребенок прокатился с горки и попал в больницу в тяжелом состоянии

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Shutterstock/Petr Smagin

В Петербурге ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, прокатившись с горки на ватрушке. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 6 января. Пятилетний мальчик и его девятилетняя сестра сильно ударились во время катания с горки на ватрушке. В результате оба ребенка получили травмы.

Мальчика госпитализировали в состоянии церебральной комы с открытой черепно-мозговой травмой — его состояние оценивается как тяжелое. Девочка также попала в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее в Бурятии девочка пострадала при катании на ватрушке, прицепленной к машине.

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