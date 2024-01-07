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При взрыве гранаты в Домодедово пострадали четыре человека

112: в Домодедово при взрыве гранаты в кальянной пострадали четыре человека

В подмосковном Домодедово при взрыве гранаты в кальянной пострадали четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительной информации Telegram-канала, в результате взрыва гранаты травмы получили четыре человека — их госпитализировали в медицинское учреждение. Сведений о состоянии пострадавших и характере полученных повреждений на данный момент не поступало.

До этого сообщалось, что инцидент произошел в заведении на улице Гагарина. Предположительно, в кальянной взорвалась граната. В данный момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Ранее российский полицейский в магазине обезвредил мужчину с боевой гранатой.

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