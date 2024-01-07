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Казанец открыл стрельбу по людям возле торгового центра

«Татарстан-24»: в Казани мужчина открыл стрельбу по людям возле торгового центра

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Depositphotos

В Казани мужчина открыл стрельбу по людям из пистолета. Об этом сообщает «Татарстан-24».

По информации издания, инцидент произошел 7 января возле торгового центра на улице Ершова. Мужчина открыл стрельбу по людям, рассказали очевидцы.

Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал — мужчина промахнулся. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.

По словам стрелка, он приехал в заведение общественного питания, передает «Татарстан-24». Там на него якобы напала толпа молодых людей и россиянин решил защитить себя при помощи оружия. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее читинец получил выстрел в лицо в ходе конфликта возле кафе.

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