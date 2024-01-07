Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сотрудница петербургского магазина попала в больницу после нападения уборщицы

«Фонтанка»: в Петербурге женщина попала в больницу после нападения уборщицы

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Петербурге уборщица напала на сотрудницу магазина. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 6 января в одном из супермаркетов города, который расположен, предположительно, на Малой Бухарестской улице. Между сотрудницей торговой точки и уборщицей начался конфликт, переросший в драку — причина произошедшего не уточняется.

По предварительным данным «Фонтанки», в результате 50-летняя сотрудница магазина попала в больницу. Медики диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб скулы и шейного отдела позвоночника. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

Ранее екатеринбуржец похитил бутылку водки из магазина, угрожая игрушечным пистолетом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами