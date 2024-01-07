Сотрудница петербургского магазина попала в больницу после нападения уборщицы

В Петербурге уборщица напала на сотрудницу магазина. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 6 января в одном из супермаркетов города, который расположен, предположительно, на Малой Бухарестской улице. Между сотрудницей торговой точки и уборщицей начался конфликт, переросший в драку — причина произошедшего не уточняется.

По предварительным данным «Фонтанки», в результате 50-летняя сотрудница магазина попала в больницу. Медики диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб скулы и шейного отдела позвоночника. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

Ранее екатеринбуржец похитил бутылку водки из магазина, угрожая игрушечным пистолетом.