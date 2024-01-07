Российский студент из Эдинбурга рассказал, с какими трудностями сталкивается

Россиянин Андрей Комаров, который учится в Университете Эдинбурга в Шотландии, рассказал РИА Новости, что другие студенты его травят из-за того, что он не осудил Россию после начала спецоперации на Украине.

«Они травили меня в интернете и отчасти в реальной жизни», — рассказал он.

Он добавил, что глава украинского сообщества в своих постах в социальных сетях, говоря о его позиции, добавляла выдумки. В частности, она утверждала, что Комаров ненавидит геев или призывает к насилию.

Студент рассказал, что украинское сообщество написало открытое письмо в вуз с просьбой «удалить» его из университета, так как студенты с похожим мнением представляют опасность для украинцев.

Также он рассказал, что в марте прошлого года антироссийски настроенные обучающиеся срывали его попытки баллотироваться на должность главы одного из сообществ учебных школ. По его словам, они срывали и портили его предвыборные плакаты.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские спортсмены, отказывающиеся от матчей с россиянами, должны участвовать в отдельном турнире «для альтернативно одаренных».

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