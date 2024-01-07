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Украинка извинилась на камеру перед ВСУ за видео про похищение мужа

Жительница Закарпатья рассказала о стыде перед ВСУ за ролик о похищении мужа

Жительница украинского Закарпатья на камеру заявила, что испытывает стыд перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) за ролик, в котором она пожаловалась на похищение мужа военкомами прямо из автомобиля. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На видео женщина, находясь в кабинете административного здания, приносит извинения на украинском языке. Первое видео она записала и опубликовала на русском.

В первоначальном обращении украинка со слезами сообщила, что мужа у нее забрали военкомы на одном из блокпостов, а она осталась ночью одна с ребенком в «глухом селе». В ролике она обращалась к людям за помощью.

Когда женщина «извинялась» в кабинете, то также уточнила, что ей «стыдно перед ВСУ» за предыдущее видео. Украинка заключила, что записала ролик в состоянии «эмоционального стресса».

На Украине регулярно появляются сообщения о задержаниях граждан мужского пола на улицах и в зданиях с целью мобилизации. Речь идет о сотрудниках военкоматов, которые официально называют в стране территориальными центрами комплектования (ТЦК).

В конце 2023 года замначальника департамента нацполиции Украины Анатолий Серединский заявлял, что украинцев будут доставлять в отделы полиции и ТЦК за гуляния в новогоднюю ночь.

Ранее на Украине стали продавать «маски-лайфхак от призыва».

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