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Жители Белгорода начали уезжать из города

Более 100 белгородцев переехали из своих домов в пункты временного размещения

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Антон Вергун/РИА Новости

Жителям Белгорода, которые решили временно уехать из города, помогают переехать в пункты временного размещения, организованные как на территории области, так и в соседних регионах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Старооскольского городского округа области Андрей Чесноков.

«По поручению губернатора области Вячеслава Гладкова встречали первых белгородцев, которые приняли решение переехать в наиболее безопасное место. Больше 100 человек расположили в пунктах временного размещения», — написал он.

По словам Чеснокова, жители Белгорода прибывали в пункты и 5, и 6 января. Он также заверил, что лично проверил новое временное жилье для белгородцев.

«Номера теплые и безопасные, условия комфортабельные. В первую очередь выдали всем семьям продовольственные наборы», — добавил глава администрации.

Он уточнил, что в пунктах временного размещения организовано трехразовое питание, а также имеется возможность обратиться к врачам за помощью.

С 29 декабря территория Белгорода и его пригородов регулярно подвергается массированным атакам вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате зафиксированы различные повреждения частных и многоквартирных домов, автомобилей и помещений.

Многие жители пострадали, некоторые лишились родственников в результате обстрелов. По данным на 6 января от губернатора Гладкова, в больницах продолжают находиться 69 человек.

Ранее Пушилин объяснил разницу между обстрелами Белгорода и российскими ударами по Украине.

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Обстрелы Белгорода
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