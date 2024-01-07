В Подмосковье 7 января ожидаются морозы до -30 ℃

На Рождество в Москве и Московской области ожидаются морозы -30 ℃. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ожидается, что давление в столице и Подмосковье будет сохраняться на уровне 755 мм ртутного столба. В столице днем 7 января ожидается температура в диапазоне -19-21 ℃, а ночью на 8 января — до -27 ℃. При этом в Московской области дневная температура может опускаться до -23 ℃, а ночная — до -28-30 ℃. Скорость ветра составит 4-9 м/с. На дорогах синоптики предсказывают гололедицу.

При этом ночью на 7 января ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег, а днем 7 января — переменная облачность и почти полное отсутствие осадков.

До этого МЧС предупредило об аномальных холодах в Москве с 6 по 8 января — на 7-15 ℃ ниже климатической нормы.

Ведомство порекомендовало не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы, а при использовании электрообогревателей не перегружать электрические сети. Кроме того, приборы призвали не оставлять без присмотра.

Ранее высота снежного покрова в Москве выросла на 8 см за ночь.