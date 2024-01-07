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Путин назвал своих любимых философов

Путин назвал Николая Бердяева одним из своих любимых философов

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал Николая Бердяева одним из своих любимых философов. Об этом он сказал на встрече с семьями погибших героев специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

«Один из», — заявил глава государства, отреагировав на слова о том, что его любимый философ — Бердяев.

Он также упомянул Иммануила Канта.

«Есть такие, как Кант», — сказал российский лидер, указав, что в труды философов надо проникнуть, чтобы понять их.

Президент в канун Рождества встретился в подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.

До этого Путин назвал Россию страной-цивилизацией и одним из мировых центров.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России.

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