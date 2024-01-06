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Пожар произошел в «доме-корабле» в Москве

В Москве горит «дом-корабль» рядом с метро Тульская

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Телеграм-канал «SHOT»

В Москве произошел пожар в «доме-корабле» на Большой Тульской улице рядом с метро Тульская. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как пишет канал, который публикует фотографии и видео с места возгорания, из окон горящей квартиры в 14-этажном доме виден мощный столб огня.

По предварительным данным, возгорание началось в квартире на 11-м этаже здания. На месте работает несколько бригад МЧС и находятся автомобили скорой помощи.

Информации о площади пожара и пострадавших пока нет.

Дептранс Москвы сообщил, что из-за пожара затруднено движение по Большой Тульской улице.

4 января жительница столичного района Отрадное Юлия сообщила, что из-за пожара на трансформаторной подстанции в ее квартире отключили свет, отопление и воду. С восьми часов утра в квартире, по ее словам, был «жуткий холод».

30 декабря сообщалось, что два ребенка пострадали из-за загоревшейся елки в квартире на севере Москвы.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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