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Глава СК отреагировал на факты ограничения подачи энергоресурсов в Подмосковье

Бастрыкин поручил проверить факты ненадлежащего теплоснабжения в Подмосковье

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в Московской области и дать правовую оценку действиям ответственных лиц. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

В СК отметили, что СМИ и соцмедиа продолжают публиковаться новые сообщения о фактах нарушения прав потребителей энергоресурсов в регионе.

Ранее Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения в Чехове, также были организованы проверки в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.

Чрезвычайная ситуация в данный момент наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах, где температура в жилых помещениях не соответствует нормам, зафиксированы коммунальные аварии и перебои с электричеством, подчеркнули в ведомстве.

До этого министр энергетики Николай Шульгинов дал поручения после аварии на электроподстанции в Москве.

Ранее сообщалось, что подачу отопления в подмосковный Климовск планируют возобновить к утру 7 января.

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