К торговому судну в Красном море приблизились неизвестные лодки

К торговому судну в Красном море примерно в 92 км побережья Йемена приблизились шесть небольших лодок. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в социальной сети X (бывший Twitter).

«UKMTO получил информацию о том, что шесть небольших лодок приблизились к торговому судну на расстояние 1 мили примерно в 50 морских милях к юго-востоку от города Мокка в Йемене», — сказано в сообщении.

Оружия на лодках не замечено. Силы коалиции оказывают помощь торговому судну.

Накануне стало известно, что военно-морские силы (ВМС) Индии направили эсминец «Ченнаи» на помощь захваченному пиратами в Аравийском море сухогрузу Lila Norfolk с индийским экипажем на борту. Судно Lila Norfolk под флагом Либерии отправило сообщение на портал Морских торговых операций при ВМС Великобритании (UKMTO) о том, что вечером 4 января 2024 года на борт высадились примерно пять-шесть неизвестных вооруженных лиц.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.