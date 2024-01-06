В Бангкоке в результате пожара в жилом доме пострадали два человека

Два человека получили травмы в результате пожара, произошедшего в трехэтажном жилом доме на восточной окраине столицы Таиланда. Об этом сообщает местная газета Bangkok Post.

В материале указано, что здание по типу таунхауса расположено в районе Бынг Кум. При этом утром 6 января около 7:00 (3:00 мск) правоохранители получили сообщение, согласно которому в постройке произошло возгорание.

После этого на место прибыли сотрудники экстренных служб, которые взяли огонь под контроль за 30 минут. По данным издания, в результате пожара пострадали двое жильцов.

«Два человека <...> получили ожоги спины и рук. Они были доставлены в близлежащие больницы», — говорится в статье.

Кроме того, пламя повредило 16 жилых помещений. Отмечается, что некоторые из указанных секций полностью выгорели.

По словам одного из сотрудников местного полицейского участка Тринета Суваннанга, изначально огонь охватил верхний этаж постройки и затем быстро распространился на другие жилые помещения. Очевидцы добавили, что пожар начался в алтарной комнате в одной из квартир.

Согласно информации журналистов, в этот момент пожилой хозяин квартиры спал в комнате на первом этаже. В настоящее время правоохранители ведут расследование, в ходе которого будет установлена точная причина возгорания.

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