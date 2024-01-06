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В Белоруссии задержали участников поддержанной оппозицией рок-группы

Правоохранители задержали участников рок-группы Nizkiz в белорусском Могилеве

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех участников белорусской рок-группы Nizkiz, которая в 2020 году сняла музыкальный клип во время одной из несанкционированных акций протеста в Минске. Артистов взяли под стражу в городе Могилеве, сообщает региональный государственный телеканал «Беларусь 4 Могилев».

В материале указано, что после событий четырехлетней давности музыканты уехали за границу. Однако, по информации журналистов, недавно участники группы решили вернуться в родную страну.

«Троих из четверых участников белорусской рок-группы задержали правоохранители в Могилеве», — говорится в сообщении.

Согласно данным телеканала, задержание состоялось при участии сотрудников ОМОНа. При этом корреспонденты отметили, что в 2020 году артисты создали «Песню белорусских протестов» и сняли соответствующий клип в ходе организованного оппозиционными силами несанкционированного митинга.

Отмечается, что музыканты действовали по заказу одного из польских ресурсов. Название организации пока не раскрывается, однако данная структура признана в Белоруссии экстремистской.

Как подчеркивается в материале, под стражей оказались вокалист коллектива Александр Ильин и барабанщик Дмитрий Холявкин. Вместе с ними правоохранители задержали бас-гитариста группы Сергея Кульшу.

Ожидается, что в ближайшее время артистов привлекут к ответственности. Тем не менее суть обвинений и статьи, в рамках которых проводится расследование, не уточняются.

Ранее в Польше спрогнозировали наступление «дня свободы» для белорусских граждан.

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