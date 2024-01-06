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В Раде могут вынести решение по законопроекту о мобилизации в ближайшие дни

Комитет Рады может вынести решение по законопроекту о мобилизации 8–9 января

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РИА «Новости»

Профильный комитет Верховной рады Украины 8–9 января может вынести решение по законопроекту о новых правилах мобилизации. Об этом сообщил секретарь комитета Роман Костенко в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

Принятие решения по данному законопроекту будет на следующей неделе, заявил Костенко.

«Планируем восьмого или девятого числа, когда мы уже все пройдем», — отметил он и добавил, что профильный комитет продолжает работать с документом, свою позицию должен представить украинский Минфин.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный хотят усилить мобилизацию в стране.

До этого зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что изменение закона о мобилизации затронет и уехавших из страны украинцев. По его словам, по украинцам, покинувшим страну, возникает «больше вопросов, чем ответов».

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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