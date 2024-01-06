Россиянин выпал из окна в Паттайе

Гражданин РФ погиб при падении с восьмого этажа своего кондоминиума в курортном городе Паттайя в Таиланде. Об этом пишет Pattaya News.

Тело 42-летнего россиянина, имя которого не называется, нашли примерно в 3 часа утра субботы, 6 января (23:00 пятницы, 5 января, по московскому времени) рядом с восьмиэтажным кондоминиумом в районе Джомтиен. Известно, что мужчина был резидентом данного комплекса.

По данным охранников здания, незадолго до случившегося мужчина вел себя странно — хлопал входной дверью кондоминиума. После этого жильцы вызвали полицию, при прибытии которых россиянин залез на стену и скрылся. Через час охранник услышал звук удара о землю, прибыл на место и обнаружил тело россиянина.

Признаков насильственной смерти, по первоначальным данным, не обнаружено. Ведется расследование правоохранительными органами.

31 декабря сообщалось, что в Таиланде при крушении катера погибла пятилетняя россиянка. Помимо шести граждан РФ в инциденте пострадал капитан судна.

Ранее в Таиланде 18-летний россиянин напал с ножом на мать.