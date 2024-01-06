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Молодые люди ранили продавца магазина и оказавшегося поблизости подростка

Во Франции двое мужчин повздорили с продавцом и вонзили ему нож в спину

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Продавец был тяжело ранен в результате поножовщины в его продуктовом магазине. Об этом пишет Actu17.

Мужчины вошли в маленький магазин в департаменте Валь-д'Уаз вечером 5 января. Между посетителями и продавцом быстро вспыхнула ссора. По некоторым данным, спор произошел из-за небольшой суммы денег. Затем нападавшие, каждый из которых имел при себе нож, набросились мужчину. Получив тяжелые ранения спины, он потерял сознание и позже был доставлен в парижскую больницу.

От рук злоумышленников также пострадали брат продавца и 17-летний подросток, находившийся рядом с магазином. Его преступники ударили разбитой бутылкой и бейсбольной битой. Подозреваемыми оказались братья в возрасте 21 и 23 лет. Полицейские задержали их неподалеку от места происшествия и отправили за решетку.

«Их одежда была испачкана кровью, и были найдены два ножа», — уточнил близкий к делу источник.

Расследование разбойного нападения продолжается.

Ранее трое иностранцев подрались с петербуржцами и отобрали у них телефон и деньги.

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