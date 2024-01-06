В Петербурге мужчина выбросил своего друга из окна после затянувшегося застолья

В Санкт-Петербурге госпитализировали мужчину, которого приятель выбросил из окна своей квартиры. Об этом сообщает «Фонтанка».

Поздним вечером 5 января 29-летний петербуржец находился в гостях у своего знакомого. В какой-то момент хозяин решил, что приятель засиделся в его квартире и якобы выкинул мужчину из окна второго этажа. Однако он выжил и дождался приезда скорой помощи.

Медики доставили пострадавшего в больницу со множественными травмами и в состоянии алкогольного опьянения. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом бедра и ушибы. Сейчас пациент находится под их наблюдением в состоянии средней степени тяжести.

Причину поступка его знакомого выясняют правоохранители.

Ранее мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением головы после застолья с друзьями.