Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Петербургский таксист попал в ДТП, когда его избил пассажир

В Петербурге избитый пассажиром во время поездки таксист устроил ДТП

close
100%
Depositphotos

В Санкт-Петербурге конфликт таксиста и пассажира закончился аварией. Об этом сообщает 78.ru.

Ранним утром в одну из городских больниц обратился 48-летний мужчина, работающий таксистом. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головы.

Пострадавший заявил, что попал в ДТП после того, как на него набросился агрессивный пассажир. В итоге таксист, пытавшийся уклониться от ударов злоумышленника, не справился с управлением.

Мужчине оказали медицинскую помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее полицейские разбили две служебные машины, когда спешили на вызов о драке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами