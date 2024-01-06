Петербургский таксист попал в ДТП, когда его избил пассажир

В Санкт-Петербурге конфликт таксиста и пассажира закончился аварией. Об этом сообщает 78.ru.

Ранним утром в одну из городских больниц обратился 48-летний мужчина, работающий таксистом. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головы.

Пострадавший заявил, что попал в ДТП после того, как на него набросился агрессивный пассажир. В итоге таксист, пытавшийся уклониться от ударов злоумышленника, не справился с управлением.

Мужчине оказали медицинскую помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее полицейские разбили две служебные машины, когда спешили на вызов о драке.