Жертвами землетрясения в Японии стали 126 человек

Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 126. Об этом сообщает новостной портал 47news.

«Префектура Исикава объявила во второй половине дня 6-го числа, что число подтвержденных случаев смерти в префектуре в результате землетрясения на полуострове Ното достигло 126», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что японское правительство утвердило меры поддержки для семей пострадавших.

До этого стало известно, что в Японии 51 человек до сих пор числится пропавшим без вести после землетрясения, которое произошло в префектуре Исикава в центральной части страны.

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 подземных толчков, магнитуда самого мощного составила 7,6. В Главном метеорологическом агентстве Японии сообщили, что это землетрясение стало самым мощным для региона Ното с 1885 года.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от землетрясения в Японии люди выкладывают на улицах SOS.